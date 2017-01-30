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    Награждены лица, отличившиеся в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике - СПИСОК

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующие распоряжения

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области работы с молодежью в Азербайджанской Республике награждаются следующие лица:

    орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

    Рашидова Вусаля Назим гызы

    медалью "Терегги"

    Джафаров Мушфиг Джафар оглу

    Ахмедов Ялчин Талверди оглу

    Зейналова Ульвийя Тамерлан гызы.

    Другим распоряжением главы государства, за плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики и заслуги в патриотическом воспитании молодежи "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждаются следующие лица:

    Гритченко Александр Александрович

    Саттарова Фатма Гусейн гызы.

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