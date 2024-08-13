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Президент утвердил награды для азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде Париж-2024

Президент утвердил награды для азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде Париж-2024 Награждены члены национальной олимпийской команды Азербайджана
Внутренняя политика
13 августа 2024 г. 14:14
Президент утвердил награды для азербайджанских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде Париж-2024

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил награды для азербайджанских спортсменов, ставших медалистами XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

Как сообщает Report, глава государства подписал распоряжение "Об определении наград спортсменам Азербайджанской Республики и их тренерам за высокие результаты на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, Франция".

Согласно документу, за высокие результаты на Олимпиаде и заслуги в развитии азербайджанского спорта золотые медалисты получат награду в размере 400 тыс. манатов, а их тренеры - 200 тыс. манатов. В то же время серебряные и бронзовые медалисты получат 200 и 100 тыс. манатов соответственно, а их тренеры - 100 и 50 тыс. манатов соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Milli Olimpiya komandasının üzvləri təltif edilib - SİYAHI

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