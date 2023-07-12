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Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх

Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к этим
Внутренняя политика
12 июля 2023 г. 18:29
Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к этим соревнованиям.

Как передает Report, согласно распоряжению, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на III Европейских играх, проведенных в польском городе Краков, их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 900 000 (девятьсот тысяч) манатов.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev signs Order to award Azerbaijani athletes who showed top performances at 3rd European Games
Версия на азербайджанском языке Prezident III Avropa Oyunlarında ən yüksək nəticələr göstərmiş Azərbaycan idmançılarını mükafatlandırıb - SƏRƏNCAM

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