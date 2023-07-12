Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к этим

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к этим соревнованиям.

Как передает Report, согласно распоряжению, для награждения спортсменов Азербайджанской Республики, показавших самые высокие результаты на III Европейских играх, проведенных в польском городе Краков, их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к играм, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики 900 000 (девятьсот тысяч) манатов.