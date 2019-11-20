Награждены лица, имеющие заслуги в развитии Сумгайыта - СПИСОК

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/b02aa3104e0bd29c0858a07a17813a8d/90da9525-9639-4663-b4de-3332cb0b6404_292.jpg

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии города Сумгайыт.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 70-летия города Сумгайыт и за заслуги в социально-экономическом развитии города глава государства наградил следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Мамедова Бахтияра Аждар оглу

Мустафаева Агу Мамед оглу

орденом "Эмек" 3-й степени

Гасанова Шакира Рафи оглу

Гусейнли Тофига Гюльмалы оглу

Гулиева Кязыма Гафар оглу

Махмудова Нармана Фарман оглу

Набиева Махаята Энвер оглу

медалью "Терегги"

Абдурахманова Гулу Айдын оглу

Ахундова Теймура Нусрет оглу

Аллахвердиеву Розу Джамиль гызы

Алмурадова Яшара Салех оглу

Бабаеву Гарибу Юсиф гызы

Бехбудбейли Севиль Ханлар гызы

Бахрами Раиса Юсиф оглу

Джафаргулиева Рзагулу Джафаргулу оглу

Джафарову Назханым Мардан гызы

Дадашева Низами Магеррамали оглу

Алиева Намига Гасан оглу

Асадова Султана Мисир оглу

Фараджева Ровшана Мохлет оглу

Гаджиева Ибрагима Муса оглу

Гасанова Тельмана Мухаммедали оглу

Гусейнова Сулеймана Меси оглу

Худиева Вейса Гамид оглу

Гафарова Арифа Зеби оглу

Гулиева Гумбата Гасан оглу

Гулиева Субхана Гафар оглу

Гулиеву Джахан Ширхан гызы

Гулиеву Илдузу Газанфар гызы

Маилову Бибиханым Эйваз гызы

Мехдиева Джамиля Исрафил оглу

Меликова Айдына Балакиши оглу

Мамедова Джаваншира Фирудин оглу

Мамедова Абильфата Бахадур оглу

Мисриханова Мисрихана Исмаиловича

Мурадова Сурдара Султанали оглу

Мурадову Гюльнару Ходкар гызы

Нифтиеву Гюльнару Ширинали гызы

Пирметова Руслана Ярмет оглу

Рустамова Атеша Исмаил оглу

Рзаева Гасана Магеррам оглу

Салманова Наримана Агалы оглу

Сафарли Метлеба Сафарага оглу

Салимова Ширхана Дадаш оглу

Салимова Ялчина Узеир оглу

Сулейманова Ровшана Дадаш оглу

Сулейманова Сулеймана Азизага оглу

Сулейманова Ельмара Аждар оглу

Шукюрову Сайяру Икрам гызы

Велиева Аждара Адыль оглу

Велиева Мазахира Вели оглу

Зейналова Вагифа Алескер оглу

Зульфугарову Достуханым Вахаб гызы.

Другим распоряжением главы государства, по случаю 70-летия города Сумгайыт и за заслуги в социально-экономическом развитии города "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица:

Асланов Фуад Алхан оглу

Алиев Шафа Тифлис оглу

Махмудов Авяз Джалал оглу.

Еще одним распоряжением президента Ильхама Алиева, по случаю 70-летия города Сумгайыт и за заслуги в социально-экономическом развитии города почетные звания Азербайджанской Республики присвоены следующим лицам:

"Заслуженный деятель культуры"

Гашимову Надиру Абдул оглу

Мамедову Васифу Гюльбала оглу

"Заслуженный учитель"

Абдуллаевой Минаввер Муса гызы

Эйвазову Эльшаду Али оглу

"Заслуженный врач"

Агаеву Джанибею Али оглу

Кялбалыеву Асифу Абиль оглу

Раджабли Таране Закир гызы

"Заслуженный журналист"

Алиеву Али Наджафхан оглу

"Заслуженный инженер"

Джафарову Эльдару Худум оглу

Мустафаеву Агасафу Абхан оглу.