​Награждена группа сотрудников прокуратуры - СПИСОК

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Прокуратуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в обеспечении законности в Азербайджанской Республике, проведении расследования тяжких и особо тяжких преступлений и раскрытии данных преступлений, борьбе с коррупцией, защите государственного обвинения в суде награждаются следующие сотрудники Прокуратуры Азербайджанской Республики:

медалью "За отвагу"

Абдуллаев Абдулла Хандам оглу

Байрамлы Газанфар Мамед оглу

Губадов Сайяф Мовсум оглу

Мурадов Намиг Сеявуш оглу

медалью "За отличие на государственной службе"

Аббасов Мушвиг Эльман оглу

Агаев Исмаил Рамиз оглу

Асланов Адалят Керем оглу

Азадалиев Сейхун Джебраил оглу

Бабаев Орхан Захид оглу

Алиев Айдын Зохраб оглу

Исмайлов Тахир Сабир оглу

Гафаров Рамиз Сурхай оглу

Гасымлы Мехман Баламирза оглу

Годжаев Эмзар Эльдар оглу

Мамедов Гасым Ясин оглу

Мирзоев Рашад Зияфет оглу

Мусаев Эльнур Новруз оглу

Мусаев Фуад Мохуббат оглу

Пашаев Санан Иса оглу

Рагимов Дашгын Идаят оглу

Рустамов Хайям Ягуб оглу

Рзаев Саттар Фирид оглу

Сафаров Фаиг Расул оглу

Сулейманов Рафаэль Муршуд оглу

Шихалиев Нихад Энвер оглу.

Глава государства также подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Прокуратуры Азербайджанской Республики высшего специального звания.

Согласно распоряжению, следующим сотрудникам Прокуратуры Азербайджанской Республики присвоено высшее специальное звание государственного советника юстиции III класса:

Раджабову Назиму Хафиз оглу - начальнику Управления кадров Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики

Аббасову Эльшану Акиф оглу - начальнику Управления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности министерств национальной безопасности и по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы

Меджидову Рамилю Аббас оглу - начальнику Управления Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности министерств юстиции и налогов, Государственного таможенного комитета

Мамедову Анару Рагим оглу - начальнику Управления рассмотрения обращений Генеральной прокуратуры.