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Награждена группа сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения

Награждена группа сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения 13:54
Внутренняя политика
31 декабря 2024 г. 14:03
Награждена группа сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, за эффективную деятельность в развитии сферы социальной защиты награждаются следующие сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения:

Медалью "Терегги":

Байрамова Рафига Халей гызы
Алиев Суджаят Адил оглу
Гасанов Фарид Гасанбала оглу
Гусейнов Гасан Адалят оглу
Музаффарова Вюсаля Яшар гызы
Сафаров Парвиз Мехман оглу
Саттарова Шалаля Агасы гызы

Медалью "За отличие на государственной службе":

Байрамов Токай Насиб оглу
Фараджов Эльмин Иса оглу
Гумбатов Сирадж Магомед оглу
Шарифова Аида Мир Ага гызы
Ширинова Гюльнар Тахир гызы

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Версия на азербайджанском языке Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı təltif edilib

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