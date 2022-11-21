Награждена группа работников органов юстиции Азербайджана.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, за отличие при прохождении службы в органах юстиции награждены следующие лица:
Медалью "Терегги"
Алиев Лятиф Паша оглу
Мамедов Эльнур Ровшан оглу
Медалью "За отличие на государственной службе"
Агаев Давуд Машалла оглу
Алиев Эмин Рза оглу
Алиева Парвин Афиг гызы
Алиева Сакина Гамбой гызы
Гасымов Эльчин Зейналабдин оглу
Гурбанов Гисмят Рашид оглу
Насирова Халида Тофиковна.