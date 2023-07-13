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Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана

Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана.
Внутренняя политика
13 июля 2023 г. 16:49
Награждена группа лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц по случаю 25-летия создания Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщает Report, глава государства распорядился наградить за плодотворную деятельность в судебных органах и на государственной службе следующих лиц:

орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Салманову Сону Садых гызы

Гваладзе Рафаэля Сергеевича

Гулиева Рауфа Рагим оглу

орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

Гараджаева Джейхуна Ясинали оглу

Шафиева Кямрана Рауф оглу

медалью "Терегги"

Бабаева Анара Шахлар оглу

Джафарова Анара Али оглу

Ибрагимова Сарыбея Давуд оглу

Мамедову Дурдану Мирза гызы

медалью "За отличие на государственной службе"

Гулиева Заура Агаяр оглу

Мамедова Аскера Аллахверди оглу.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının 25 illiyi münasibətilə bir qrup şəxs təltif edilib

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