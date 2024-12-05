Президент наградил группу лиц за вклад в распространение реалий о Западном Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил группу лиц за вклад в распространение реалий о Западном Азербайджане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на распоряжение главы государства.
Согласно документу, за эффективную деятельность по защите прав коренного населения Западного Азербайджана, изгнанного с родных земель в результате проводимой Арменией политики этнических чисток, а также по пропаганде созданного западными азербайджанцами на этих территориях материального и культурного наследия:
Фикрет Ахмедали оглы Алиев награжден орденом "Шохрат";
Дилара Багир гызы Сеидзаде и Вагиф Билас оглы Шадлинский удостоены почетного диплома президента Азербайджанской Республики.
Кроме того, Гасану Зал оглы Гасанову назначена персональная пенсия президента Азербайджана.