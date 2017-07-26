Награжден орденом глава исполнительной власти Самухского района

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Алы Годжаева.

Как сообщает Report , согласно распоряжению, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджанской Республики Алы Ибрагим оглу Годжаев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени.

Отметим, что с 2012 года по сей день А.Годжаев работает в должности главы Исполнительной власти Самухского района. Завтра ему исполняется 70 лет.