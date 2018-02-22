Надир Мирзоев: В Сумгайыте армян, подвергшихся насилию со стороны армян, спасали соседи-азербайджанцы

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Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ “Во время обыска, проведенной следственной группой, созданной из-за факта попытки госпереворота в августе 1991 года, в служебном кабинете министра внутренних дел СССР Бориса Пуго за документами на полках были обнаружены отдельные папки в связи с изгнанием турок-месхетинцев в Узбекистан, нагорно-карабахским и другим событиям”.

Как сообщает Report, об этом, говоря об обнаруженных во время следствия фактах, заявил на пресс-конференции в МИД член следственно-оперативной группы по "Сумгайытским событиям", старший следователь по особо важным делам следственного управления по тяжким преступлениям Генпокуратуры Надир Мирзоев.

Н.Мирзоев отметил, что было установлено, что в МВД СССР с первых дней поступала информация о действующей в Нагорном Карабахе организации "Крунк", их членах, событиях в Карабахе: “Эта информация состояла и из справок министерств внутренних дел Армении и Азербайджана, и из данных соответствующих управлений МВД СССР. Стало известно, что руководство СССР с первых дней знало обо всех событиях, однако намеренно допускало бездействие. По факту смерти Д.Худатова, Д.Оруджова, Я.Гасымова, С.Алиева и В.Бабаева в результате действия военнослужащих и других во время массовых беспорядков было возбуждено и проведено следствие; уголовное дело, производство которого было приостановлено военной прокуратурой бакинского гарнизона 30.12.1988, присоединено к действующему делу № 60206 и продолжено. Было установлено, что носитель экстремистских идей, житель Баку армянин по национальности Валерий Маркарян привел в город Сумгайыт солдат и пользуясь ситуацией, наехал на представляющем большую угрозу автобусе на стоящих на дороге мирных граждан и умышленно убил 5 азербайджанцев. Уточнены связи Валерия Маркаряна с действующими в городе Сумгайыт армянскими экстремистами-националистами”.

По его словам, следствием также было установлено, что во время массовых беспорядков члены многочисленных армянских семей были укрыты в своих домах соседями и знакомыми азербайджанцами и спасены от налетов, ограбления и насилия: “В тот период наперекор попыткам провокации дашнакских-коммунистических кругов Армении, направленных на создание образа "дикарей, кровопийц-азербайджанцев", армяне, подвергавшиеся в городе Сумгайыт насилию со стороны самих же армян, были спасены соседями-азербайджанцами. Эти факты нашли отражение в материалах уголовного дела, а также решениях судов, в том числе судов Российской Федерации”.