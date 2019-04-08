Нацсовет и Карабахский комитет запланировали митинг в одно и то же время

Национальный совет и Карабахский комитет запланировали митинг в одном и том же месте, в один день и час.

По полученным Report сведениям, в своих отдельных обращениях в Исполнительную власть города Баку Национальный совет и Карабахский комитет выразили желание провести 20 апреля с 15:00 по 17:00 митинг на стадионе Спортивно-оздоровительного комплекса (бывший стадион "Мехсул"), расположенном в Ясамальском районе.

Как ожидается, городские власти ответят на обращения на следующей неделе.