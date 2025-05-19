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Национальный форум НПО обновляет список организаций-членов

Национальный форум НПО обновляет список организаций-членов Национальный форум НПО обновляет список организаций-членов
Внутренняя политика
19 мая 2025 г. 15:59
Национальный форум НПО обновляет список организаций-членов

Правление Национального форума НПО решило сформировать новый список организаций-членов.

Как передает Report, об этом сообщила член правления Хатира Велиева на пресс-конференции, посвященной годовому отчету.

По ее словам, в прежних списках были выявлены многочисленные неточности, что и стало причиной обновления. Работа в этом направлении продолжается.

Велиева отметила, что организации-члены могут бесплатно пользоваться конференц-залами офиса, где только в первом квартале 2025 года прошло более 60 мероприятий — в два раза больше, чем за весь 2024 год.

Она добавила, что около 100 организаций уже получили новые членские удостоверения, и процесс обновления продолжится до конца года.

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Версия на азербайджанском языке Milli QHT Forumuna üzv təşkilatların yeni siyahısı hazırlanır

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