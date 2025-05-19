​​​​​​​Национальный форум НПО Азербайджана заинтересован в развитии общественных советов

​​​​​​​Национальный форум НПО Азербайджана заинтересован в развитии общественных советов

Национальный форум НПО Азербайджана также заинтересован в развитии общественных советов.

Как сообщает Report, об этом заявил член правления, депутат Милли Меджлиса Азер Аллахверенов на пресс-конференции, посвященной деятельности организации в 2024 году.

Аллахверанов подчеркнул, что в новой среде резко сократились негативные случаи, связанные с деятельностью общественных советов.

"Мы регулярно организуем встречи с общественными советами при различных структурах, строим мосты между ними. С 2024 года четко видно, что каждый из сформированных общественных советов состоит исключительно из профильных организаций, соответствующих сфере деятельности. Раньше это было пожеланием, теперь это реальность", - сказал он.