О нас

Национальная обсерватория проанализировала более 25 тысяч вакансий за два года

Национальная обсерватория проанализировала более 25 тысяч вакансий за два года Национальная обсерватория проанализировала более 25 тысяч вакансий за два года
Внутренняя политика
30 апреля 2025 г. 18:51
Национальная обсерватория проанализировала более 25 тысяч вакансий за два года

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провела масштабный количественный анализ 25 678 объявлений о вакансиях за последние два года с целью оценки текущей ситуации на рынке труда.

Как сообщает Report, cогласно результатам исследования, наиболее востребованными оказались пять направлений - среди них торговый представитель, бухгалтер, кредитный специалист, специалист по подбору персонала, специалист по планированию продаж.

Отмечается, что высокий спрос на данные профессии обусловлен как расширением рынка труда, так и структурными изменениями в экономике.

Банковский сектор с долей в 9,2% входит в десятку лидеров по количеству вакансий. Здесь наблюдается высокая текучесть кадров.

Анализ также показал, что в 76,2 % вакансий требуется наличие опыта работы - в основном от одного до двух лет. В 67,2 % случаев работодатели предпочитают соискателей с высшим образованием уровня бакалавриата.

Информация об оплате труда была указана лишь в 8,4 тысячи объявлений. В указанных вакансиях уровень заработной платы варьировался от 400 до 7000 манатов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Observatoriya son iki ili əhatə edən 25,7 minədək iş elanının təhlilini aparıb

Другие новости из категории

Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в религиозной сфере
ФотоАзербайджан и Узбекистан обсудили расширение сотрудничества в религиозной сфере
30 апреля 2025 г. 18:00
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ущерба природе на сумму свыше 108 тыс. манатов
В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту ущерба природе на сумму свыше 108 тыс. манатов
30 апреля 2025 г. 15:24
Ахмед Исмаилов: Планируется привлечение иностранных экспертов к тренингам для пресс-служб
Ахмед Исмаилов: Планируется привлечение иностранных экспертов к тренингам для пресс-служб
30 апреля 2025 г. 14:43
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ряда предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии ряда предприятий в Сумгайытском химико-промышленном парке
30 апреля 2025 г. 14:15
Президент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с деятельностью садоводческого и холодильно-складского комплекса в Гусарском районе
30 апреля 2025 г. 11:40
АПБА и Иран создадут совместные рабочие группы по мерам ветеринарного контроля
АПБА и Иран создадут совместные рабочие группы по мерам ветеринарного контроля
30 апреля 2025 г. 11:09
Со дня создания азербайджанского спецназа прошло 26 лет
Со дня создания азербайджанского спецназа прошло 26 лет
30 апреля 2025 г. 00:00
Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд тюркской культуры и наследия
ФотоЛейла Алиева и Арзу Алиева посетили Фонд тюркской культуры и наследия
29 апреля 2025 г. 21:21
В Баку состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО
ФотоВ Баку состоялась официальная церемония открытия регионального офиса ИСЕСКО
29 апреля 2025 г. 20:49
В Имишли обсудили меры по повышению эффективности противопожарной безопасности
ФотоВ Имишли обсудили меры по повышению эффективности противопожарной безопасности
29 апреля 2025 г. 19:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi