Национальная обсерватория проанализировала более 25 тысяч вакансий за два года

Национальная обсерватория проанализировала более 25 тысяч вакансий за два года

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана провела масштабный количественный анализ 25 678 объявлений о вакансиях за последние два года с целью оценки текущей ситуации на рынке труда.

Как сообщает Report, cогласно результатам исследования, наиболее востребованными оказались пять направлений - среди них торговый представитель, бухгалтер, кредитный специалист, специалист по подбору персонала, специалист по планированию продаж.

Отмечается, что высокий спрос на данные профессии обусловлен как расширением рынка труда, так и структурными изменениями в экономике.

Банковский сектор с долей в 9,2% входит в десятку лидеров по количеству вакансий. Здесь наблюдается высокая текучесть кадров.

Анализ также показал, что в 76,2 % вакансий требуется наличие опыта работы - в основном от одного до двух лет. В 67,2 % случаев работодатели предпочитают соискателей с высшим образованием уровня бакалавриата.

Информация об оплате труда была указана лишь в 8,4 тысячи объявлений. В указанных вакансиях уровень заработной платы варьировался от 400 до 7000 манатов.