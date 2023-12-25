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Начинается суд над экстрадированным из Грузии в Азербайджан лицом

Начинается суд над экстрадированным из Грузии в Азербайджан лицом В Хатаинском районном суде города Баку начинается судебное заседание по уголовному делу Чингиза Акиф оглу Махмудзаде, ранее объявленного Азербайджаном в международный розыск.
Внутренняя политика
25 декабря 2023 г. 10:16
Начинается суд над экстрадированным из Грузии в Азербайджан лицом

В Хатаинском районном суде города Баку начинается судебное заседание по уголовному делу Чингиза Акиф оглу Махмудзаде, ранее объявленного Азербайджаном в международный розыск.

Как сообщает Report, следствие по его уголовному делу завершено.

Уголовное дело будет рассмотрено под председательством судьи Рафаила Садыхова.

Следствием были установлены обоснованные подозрения в совершении Ч.Махмудзаде неоднократных мошеннических деяний с причинением значительного ущерба, в связи с чем принято решение о его привлечении в качестве обвиняемого. Он был объявлен в международный розыск за уклонение от следствия.

Ч.Махмудзаде был экстрадирован в Азербайджан из Грузии 5 октября текущего года в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178.2.2 (мошенничество, совершенное неоднократно) УК АР.

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