Начинается осенняя сессия парламента Азербайджана

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Начинается осенняя сессия Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, завтра, 30 сентября, пройдет первое пленарное заседание сессии.

В повестку заседания включено обсуждение 39-ти вопросов, в том числе утверждение плана законодательных работ осенней сессии парламента 2015 года и контрактов, заключенных Азербайджаном с рядом стран, внесение изменений в уголовный, земельный, гражданский кодексы и Кодекс административных правонарушений, в законы "О дипломатической службе", "О статусе военнослужащих", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", "О прохождении службы в органах юстиции", "О земельном рынке", "О земельных реформах", "О продовольственных товарах", "О мелиорации и ирригации", "О государственной службе", "О дорожном движении", "О гражданстве Азербайджанской Республики" и пр.

Отметим, что эта сессия будет последней в IV созыве Милли Меджлиса.