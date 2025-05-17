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Начата подготовка к Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга

Начата подготовка к Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга Для членов Платформы НПО Глобального Юга была проведена информационная сессия в гибридном формате о процедурах получения консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).
Внутренняя политика
17 мая 2025 г. 17:52
Начата подготовка к Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга

Для членов Платформы НПО Глобального Юга была проведена информационная сессия в гибридном формате о процедурах получения консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС).

Как сообщает Report, действующий Генсек Платформы НПО Глобального Юга Рамиль Искендерли отметил, что это первая встреча новой структуры после учредительной конференции в Баку.

Он еще раз поблагодарил участников Платформы за активное участие в конференции.

Генеральный секретарь отметил, что началась подготовка к Генеральной Ассамблее Платформы НПО Глобального Юга, которая пройдет в Баку в 2026 году, и уже поступают заявки из новых стран: "В настоящее время Платформа объединяет 116 стран".

Представитель Секретариата Платформы НПО Глобального Юга, заместитель председателя азербайджанской НПО со статусом ЭКОСОС Надима Рагимли выступила с подробной презентацией о механизме ЭКОСОС и ответила на вопросы.

В информационной сессии приняли участие 86 представителей НПО из 50 стран, представляющих Глобальный Юг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQlobal Cənub QHT Platformasının Baş Assambleyası üçün hazırlıqlara başlanılıb

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