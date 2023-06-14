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Начата отправка в Лачын очередной группы бывших вынужденных переселенцев

Начата отправка в Лачын очередной группы бывших вынужденных переселенцев Начата отправка на свои земли очередной группы бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.
Внутренняя политика
14 июня 2023 г. 08:07
Начата отправка в Лачын очередной группы бывших вынужденных переселенцев

Начата отправка на свои земли очередной группы бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.

Как сообщает Report, в рамках нынешней отправки в Лачынский район отправились 22 семьи, в целом 79 человек.

Уроженка района Ирада Гусейнова отметила, что с грустью вспоминает 30 лет, которые она прожила как вынужденная переселенка.

"Мне одновременно радостно, и грустно возвращаться в Лачын. Мы ждали этого дня много лет. Жаль, что я не могу вернуться туда со своими близкими по понятным причинам. Выражаю признательность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что подарил нам такую возможность", - сказала она.

Житель Лачынского района Рамиз Гасанов подчеркнул, что покинул свой дом в 1993 году.

"У меня много воспоминаний. Каждый раз во снах я вспоминал свои школьные годы, как проводил время в Лачыне. Слава Всевышнему, что наши земли освобождены от оккупации. Выражаем безмерную благодарность главе государства Ильхаму Алиеву", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLaçına növbəti köç başlayıb

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