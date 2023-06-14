Начата отправка в Лачын очередной группы бывших вынужденных переселенцев

Начата отправка на свои земли очередной группы бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.

Начата отправка на свои земли очередной группы бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.

Как сообщает Report , в рамках нынешней отправки в Лачынский район отправились 22 семьи, в целом 79 человек.

Уроженка района Ирада Гусейнова отметила, что с грустью вспоминает 30 лет, которые она прожила как вынужденная переселенка.

"Мне одновременно радостно, и грустно возвращаться в Лачын. Мы ждали этого дня много лет. Жаль, что я не могу вернуться туда со своими близкими по понятным причинам. Выражаю признательность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что подарил нам такую возможность", - сказала она.

Житель Лачынского района Рамиз Гасанов подчеркнул, что покинул свой дом в 1993 году.

"У меня много воспоминаний. Каждый раз во снах я вспоминал свои школьные годы, как проводил время в Лачыне. Слава Всевышнему, что наши земли освобождены от оккупации. Выражаем безмерную благодарность главе государства Ильхаму Алиеву", - добавил он.