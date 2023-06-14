Начата отправка в Лачын очередной группы бывших вынужденных переселенцев

Начата отправка на свои земли очередной группы бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района.
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Уроженка района Ирада Гусейнова отметила, что с грустью вспоминает 30 лет, которые она прожила как вынужденная переселенка.
"Мне одновременно радостно, и грустно возвращаться в Лачын. Мы ждали этого дня много лет. Жаль, что я не могу вернуться туда со своими близкими по понятным причинам. Выражаю признательность президенту Азербайджана, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, что подарил нам такую возможность", - сказала она.
Житель Лачынского района Рамиз Гасанов подчеркнул, что покинул свой дом в 1993 году.
"У меня много воспоминаний. Каждый раз во снах я вспоминал свои школьные годы, как проводил время в Лачыне. Слава Всевышнему, что наши земли освобождены от оккупации. Выражаем безмерную благодарность главе государства Ильхаму Алиеву", - добавил он.