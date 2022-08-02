В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты инвалидам первой Карабахской войны

В Азербайджане началось предоставление единовременной выплаты военнослужащим, работникам органов внутренних дел (наследникам), которым установлена инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания в период прохождения службы до 2 августа 1997 года при исполнении обязанностей военной службы, связанных с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, или в период прохождения действительной военной службы.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Отмечается, что подписано постановление Кабинета министров № 271 от 2 августа 2022 года в целях реализации пункта 4.1 Указа президента Азербайджанской Республики № 1513 от 23 декабря 2021 года.
Размер единовременной выплаты определен Указом президента Азербайджанской Республики № 1513 от 23.12.2021:
Инвалидность I степени - 8 800 манат;
Инвалидность II степени - 6 600 манат;
Инвалидность III степени - 4 400 манатов.