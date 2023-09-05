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Члены семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне находятся в Шуше

Члены семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне находятся в Шуше Члены семей лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, находятся в Шуше.
Внутренняя политика
5 сентября 2023 г. 14:19
Члены семей пропавших без вести в Первой Карабахской войне находятся в Шуше

Члены семей лиц, пропавших без вести в Первой Карабахской войне, находятся в Шуше.

Как сообщает карабахское бюро Report, поездка организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести в Карабахе". В рамках поездки запланировано, в том числе, посещение массового захоронения, обнаруженного на территории Шушинской тюрьмы.

В поездке принимают участие 46 членов семьи наших соотечественников, считающимися пропавшими без вести.

Напомним, в августе на территории Шушинской тюрьмы в очередной раз было обнаружено массовое захоронение. В результате проведенных раскопок были обнаружены скелеты 17 человек, полные или частичные.

До этого времени массовые захоронения были обнаружены в освобожденных от оккупации селах Сарыджалы Агдамского района, Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Фаррух Ходжалинского района, Йухары Сеидахмедли Физулинского района, а также в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

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