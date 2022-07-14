В Кяльбаджаре и Лачыне отправились местные жители-окруженцы I Карабахской войны

Начался визит в Кяльбаджар и Лачын группы лиц, попавших во время Первой Карабахской войны в окружение и пребывавших в ней 54 дня - с 30 марта по 23 мая 1993 года.

Начался визит в Кяльбаджар и Лачын группы лиц, оказавшиеся во время Первой Карабахской войны в окружении, из которого они смогли выбраться только спустя 54 дня.

Как сообщает командированный в эти районы сотрудник Report, спустя 29 лет местные жители впервые вернулись в родные края.

Жители лачынского села Огулдере посетили места, где они попали в окружение, поделились воспоминаниями о пережитых ими трудных днях, рассказали, как им удалось спастись от армянских боевиков.

Из воспоминаний местных жителей: "После оккупации 30 марта 1993 года вооруженными силами Армении села Огулдере Лачынского района мы были вынуждены покинуть родные края. В то время центр и прилегающие села Лачынского и Кяльбаджарского районов были захвачены врагом. 19 человек тогда попали в окружение".

Только спустя 54 дня им удалось вырваться из окружения и добраться до лачынского села Гюлябирд.

С 30 марта по 23 мая 1993 года 19 человек - Али Алиев, Ариф Зульфугаров, Тевеккюль Ибрагимов, его брат Мухтар Ибрагимов, Ашраф Ильясов, Шакир Искендеров, Бахадыр Рзаев, его дочь Сармая Рзаева (Нубар) и сын Сахиб Рзаев, Адыгезал Гамзаев, Адиль Вердиев, Шакир Исмаилов, Валех Абдуллаев, Агамалы Марданов, Салех Гасымов, Валерий Немашкалов, Вячеслав Ширалиев, Миша Дошевский, Саша Овчинников находились в окружении на территории Лачынского и Кяльбаджарского районов.

Через несколько лет один из них - Али Алиев написал книгу "54 дня в окружении", повествующую о тех днях. Он скончался 2 июля 2017 года.

Поездка на освобожденные от оккупации территории была организована Global Media Group.