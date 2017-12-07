Начался визит президента Ильхама Алиева в Губинский район

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Губинский район.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вначале посетили возведенный в центре города Губа памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев проинформировал главу государства о работе по благоустройству и созиданию, проведенной на территории, прилегающей к памятнику.