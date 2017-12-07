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    Начался визит президента Ильхама Алиева в Губинский район

    Глава ИВ проинформировал главу государства о работе по благоустройству и созиданию, проведенной на территории, прилегающей к памятнику Гейдара Алиева

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Губинский район.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева вначале посетили возведенный в центре города Губа памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, возложили к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев проинформировал главу государства о работе по благоустройству и созиданию, проведенной на территории, прилегающей к памятнику.

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