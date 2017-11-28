Начался визит президента Азербайджана в Тертерский район

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район.

Как сообщает Report, глава государства посетил воздвигнутый в центре города Тертер памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Тертерского района Мюстегим Мамедов проинформировал главу государства о работе, проделанной в последние годы в районе, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построено много социально-инфраструктурных объектов, созданы производственные предприятия. В парке, где расположен памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, в последнее время проведены работы по благоустройству, созданы все условия для отдыха населения, расширены полосы озеленения.