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    Начался визит президента Азербайджана в Тертерский район

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл в Тертерский район.

    Как сообщает Report, глава государства посетил воздвигнутый в центре города Тертер памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы.

    Глава Исполнительной власти Тертерского района Мюстегим Мамедов проинформировал главу государства о работе, проделанной в последние годы в районе, реализуемых проектах. Было сообщено, что социально-экономические показатели района значительно улучшились, построено много социально-инфраструктурных объектов, созданы производственные предприятия. В парке, где расположен памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, в последнее время проведены работы по благоустройству, созданы все условия для отдыха населения, расширены полосы озеленения.

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