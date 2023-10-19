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В Баку проходит VI Конгресс азербайджанских женщин

В Баку проходит VI Конгресс азербайджанских женщин Во дворце "Гюлистан" в Баку начал работу VI Конгресс азербайджанских женщин.
Внутренняя политика
19 октября 2023 г. 10:28
В Баку проходит VI Конгресс азербайджанских женщин

Во дворце "Гюлистан" в Баку начал работу VI Конгресс азербайджанских женщин.

Как сообщает Report, на нем собрались около 600 участниц из всех регионов Азербайджана.

Мероприятие проводится по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 25-летия первого конгресса женщин.

В работе конгресса принимают участие государственные чиновники Турции, Узбекистана и Таджикистана, депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, а также посольств и международных организаций.

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Версия на английском языке 6th Congress of Azerbaijani Women gets underway in Baku
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qadınlarının VI Qurultayı başlayıb

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