В Баку проходит VI Конгресс азербайджанских женщин

Во дворце "Гюлистан" в Баку начал работу VI Конгресс азербайджанских женщин.

Во дворце "Гюлистан" в Баку начал работу VI Конгресс азербайджанских женщин.

Как сообщает Report, на нем собрались около 600 участниц из всех регионов Азербайджана.

Мероприятие проводится по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 25-летия первого конгресса женщин.

В работе конгресса принимают участие государственные чиновники Турции, Узбекистана и Таджикистана, депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, а также посольств и международных организаций.