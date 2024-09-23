Начался судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре, в результате которого погибли 7 младенцев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре, в результате которого погибли 7 младенцев.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой уточнены анкетные данные обвиняемых: бывшего директора Республиканского перинатального центра Мехрибан Абаскулиевой, а также работавших завотделами этого центра Гамлета Мустафаева и Эльнура Ахмедли.

В отношении всех трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвиняемая Мехрибан Абаскулиева обратилась в суд, заявив, что ни один из двух адвокатов не участвует в судебном процессе.

Судебное заседание было отложено, чтобы не нарушать право обвиняемой на защиту.

На суде было объявлено, что потерпевшими по делу признаны Республиканский перинатальный центр, Эльчин Наджафов, Вагиф Гаджиев, Айнура Ахмедова и Гюльбахар Зульфугарова.

Подготовительное заседание суда назначено на 7 октября.

Отметим, что инцидент произошел 9 января 2024 года. В результате пожара в палате интенсивной терапии новорожденных на четвертом этаже центра погибли 7 новорожденных, еще 4 человека пострадали. Материальный ущерб центру был оценен в 361 тыс. манатов.

В ходе предварительного следствия, проведенного Следственным управлением Генеральной прокуратуры, возникли обоснованные подозрения в том, что после назначения Мехрибан Абаскулиевой директором центра 27 декабря 2022 года, вдвое возросло число пациентов, поступающих в центр. Все это привело к дополнительной нагрузке на электросеть центра и к последующему пожару.

Также установлено, что Абаскулиева, заведующий отделением Гамлет Мустафаев и заведующий вспомогательными службами Эльнур Ахмедли не устранили нарушения, несмотря на соответствующие предписания Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Абаскулиевой предъявлены обвинения по статьям 308.2 и 225.3, Мустафаеву и Ахмедли - по статье 225.3 Уголовного кодекса АР.