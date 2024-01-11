Начался суд над экс-главврачом, причинившим государству ущерб на сумму 1,6 млн манатов

Начался суд по уголовному делу экс-главврача Объединенной городской больницы №21 Сабунчинского района Баку Рауфа Исфандиярова, обвиняемого в причинении государству ущерба на сумму более 1,6 млн манатов, а также в мошенничестве в отношении певицы.

Начался суд по уголовному делу экс-главврача Объединенной городской больницы №21 Сабунчинского района Баку Рауфа Исфандиярова, обвиняемого в причинении государству ущерба на сумму более 1,6 млн манатов, а также в мошенничестве в отношении певицы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Сабины Мамедзаде были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Исфандияров в 2011-2016 годах был главврачом Лачынской центральной районной больницы, а с апреля 2017 года по май 2018 года - главврачом Объединенной городской больницы №21 Сабунчинского района.

Потерпевшими по делу проходят певица Дениз Асадова, Государственный фонд социальной защиты и Министерство здравоохранения.

Ущерб, причиненный государству, оценивается в более чем 1 млн 646 тыс. манатов, а певице Д.Асадовой - 527 тыс. манатов.

Подготовительное заседание суда назначено на 25 января.

Отметим, что Рауфу Исфандиярову предъявлены обвинения по статьям 178.3.2, 179.2.3, 308.2, 311.3.2, 311.3.3, 320.1 и другим статьям Уголовного кодекса АР.