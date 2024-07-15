Начался самый масштабный молодежный фестиваль страны - традиционный "Yay Fest"

Начал работу самый крупный молодежный фестиваль Азербайджана "Yay Fest".

Начал работу самый крупный молодежный фестиваль Азербайджана "Yay Fest".

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в Шамахы при поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики и совместной организации Общественного объединения "IDEA", Операционной компании COP29, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, Союза волонтерских организаций Азербайджана, Общественного объединения молодежного движения "CAVAN" и Общественного объединения "Молодые волонтеры" разбит палаточный лагерь.

Цель проведения "Yay Fest" – поддержка продвижения возможностей для молодежи в различных сферах, развитие и полезное проведение их досуга, а также укрепление связей и социализация молодежи из разных регионов.

В мероприятии примут участие тысячи молодых людей, будут созданы условия для развлечений и обучения в энергичной и динамичной среде. Фестиваль, организуемый с 2019 года, продлится 2 месяца и будет включать серию тематических лагерей. В этом году запланировано проведение 8 лагерей, в которых примут участие более 2 000 молодых людей. Организаторы обеспечили все необходимые условия для участников.