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Начался самый масштабный молодежный фестиваль страны - традиционный "Yay Fest"

Начался самый масштабный молодежный фестиваль страны - традиционный "Yay Fest" Начал работу самый крупный молодежный фестиваль Азербайджана "Yay Fest".
Внутренняя политика
15 июля 2024 г. 20:11
Начался самый масштабный молодежный фестиваль страны - традиционный Yay Fest

Начал работу самый крупный молодежный фестиваль Азербайджана "Yay Fest".

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, в Шамахы при поддержке Молодежного фонда Азербайджанской Республики и совместной организации Общественного объединения "IDEA", Операционной компании COP29, Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана, Союза волонтерских организаций Азербайджана, Общественного объединения молодежного движения "CAVAN" и Общественного объединения "Молодые волонтеры" разбит палаточный лагерь.

Цель проведения "Yay Fest" – поддержка продвижения возможностей для молодежи в различных сферах, развитие и полезное проведение их досуга, а также укрепление связей и социализация молодежи из разных регионов.

В мероприятии примут участие тысячи молодых людей, будут созданы условия для развлечений и обучения в энергичной и динамичной среде. Фестиваль, организуемый с 2019 года, продлится 2 месяца и будет включать серию тематических лагерей. В этом году запланировано проведение 8 лагерей, в которых примут участие более 2 000 молодых людей. Организаторы обеспечили все необходимые условия для участников.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÖlkənin ən böyük gənclər festivalı - ənənəvi “Yay Fest” başlayıb

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