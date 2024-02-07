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Начался подсчет бюллетеней в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

Начался подсчет бюллетеней в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане Начался подсчет бюллетеней в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 19:30
Начался подсчет бюллетеней в связи с внеочередными президентскими выборами в Азербайджане

Начался подсчет бюллетеней в связи с проведенными в Азербайджане внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, бюллетени подсчитываются в присутствии наблюдателей.

По всей стране были открыты 6 319 избирательных участков в 125 избирательных округах, 26 из которых расположены на освобожденных территориях.

Отметим, что на пост президента претендуют 7 кандидатов - Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, Рази Нуруллаев от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев от партии "Народный фронт целостного Азербайджана".

Фото: Эхтирам Джабиев

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Версия на английском языке ФотоCounting of ballots on snap presidential election starts
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident seçkiləri ilə bağlı bülletenlərin sayılmasına başlanılıb

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