Президент Ильхам Алиев выступил на неофициальном саммите глав государств-членов ОТГ в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем 6 июля в Шуше.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем 6 июля в Шуше.

Об этом сообщает сотрудник Report из города Шуша.

12:19

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), проходящем 6 июля в Шуше.

Об этом сообщает сотрудник Report из города Шуша.

12:07

Начался неофициальный саммит глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, на саммите принимает участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана поприветствовал глав государств и правительств ОТГ, прибывших на мероприятие.

На саммите, организованном по инициативе азербайджанского лидера, принимают участие генсекретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.