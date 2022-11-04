Начался набор в группу "Шушинские волонтеры"

Накануне Дня Победы 8 ноября при поддержке специального представительства президента в Шушинском районе и поддержке Молодежного фонда, а также при организации Союза добровольческих организаций Азербайджана началась регистрация в группу "Шушинские в

Накануне Дня Победы 8 ноября при поддержке специального представительства президента в Шушинском районе и поддержке Молодежного фонда, а также при организации Союза добровольческих организаций Азербайджана началась регистрация в группу "Шушинские волонтеры".



Как сообщает Report, каждый молодой человек в возрасте 18-29 лет, родом из Шушинского района, желающий присоединиться к программе, может зарегистрироваться на сайте qayidish.konullu.az.

Уровень образования не имеет значения. Отобранные молодые люди будут вовлечены в волонтерскую деятельность в городе Шуша после соответствующего обучения и подготовки. Последняя дата подачи заявки - 14 ноября.



В рамках программы волонтеры будут участвовать в организации различных мероприятий на территории города Шуша, работать с местными и иностранными гостями, посещающими город, поддерживать восстановительные и реконструкционные работы, а также оказывать помощь в подготовке к возвращению и расселению жителей.