​Началось заседание совместной рабочей группы по правам человека в Азербайджане - ДОПОЛНЕНО

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Проходит очередное заседание совместной рабочей группы по правам человека в Азербайджане. Как сообщает Report, на заседании принимают участие входящие в рабочую группу представители власти и гражданского общества.

На заседании председательствует член рабочей группы, председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

С.Сеидов отметил, что нахождение в составе рабочей группы Азербайджана представителей международных организаций не имело особого значения: "Рабочая группа не осуществляет свою деятельность для какой-то организации. Мы не находимся под чьим-либо влиянием, поэтому и впредь будем продолжать деятельность. Нельзя оказывать воздействие на государства, прикрываясь правами человека. Хочу отметить, что Азербайджан способен организовать работу на высоком уровне. Отзыв генеральным секретарем Евросоюза своего представителя из рабочей группы, а потом желание вернуть его обратно не совсем понятно".

Член рабочей группы, депутат Азай Гулиев отметил, что во многих случаях создаются препятствия для работы внутренних механизмов: "Мы всегда готовы работать с международными организациями, однако явно заметно, что некоторые не готовы к этому".

Член рабочей группы, депутат Чингиз Ганизаде заявил, что подобный шаг генерального секретаря Евросоюза не случаен: "Наша страна готова решить все проблемы в рамках своих возможностей. Вмешательство извне недопустимо. Подобные явления - дело тех сил, которые не любят Азербайджан. Они находятся под влиянием армянских диаспор".