Началось заседание Милли Меджлиса

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено обсуждение 7 вопросов.

На сегодняшнем заседании предусматривается внесение изменений в законопроект "О рекламе" (в третьем чтении), закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" и Гражданский кодекс, а также обсуждение во втором чтении законопроектов "О рынке ценных бумаг" и "Об обращениях граждан".

На заседании также рассмотрят вопрос объявления дня начала I Европейских игр - 12 июня нерабочим.