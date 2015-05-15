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    Началось заседание Милли Меджлиса

    В повестке дня 7 вопросов

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено обсуждение 7 вопросов.

    На сегодняшнем заседании предусматривается внесение изменений в законопроект "О рекламе" (в третьем чтении), закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики" и Гражданский кодекс, а также обсуждение во втором чтении законопроектов "О рынке ценных бумаг" и "Об обращениях граждан".

    На заседании также рассмотрят вопрос объявления дня начала I Европейских игр - 12 июня нерабочим.

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