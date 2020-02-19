Обращения еще по одному избирательному округу направлены в ОИК - ОБНОВЛЕНО

На заседании ЦИК было рассмотрено обращение депутатов от Гусарского избирательного округа №51, включая Эльчина Аббасова.

Как передает Report, жалобы переданы в ОИК на рассмотрение.

*** 16:35

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с проведенными 9 февраля 2020-го года выборами в Милли Меджлис Азербайджана члены комиссии рассмотрели несколько обращений, поступивших из Низаминского второго (Гянджинского) избирательного округа №37.

Как передает Report, они были переданы в ОИК.

Отметим, что на проведенном 13 февраля заседании ЦИК было принято решение об аннулировании результатов выборов по 4 округам.

Список округов, по которым были аннулированы результаты:

Имишли-Бейлаганский избирательный округ №80 - лидирующий кандидат Чингиз Ганизаде

Лянкяранский сельский избирательный округ №74 - лидирующий кандидат Хады Раджабли

Третий Хатаинский избирательный округ №35 - лидирующий кандидат Рауф Арифоглу

Первый Хатаинский избирательный округ №33 - лидирующий кандидат Гусейнбала Мираламов.