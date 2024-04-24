Состоялось 2-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана

24 апреля с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось 2-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.

24 апреля с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялось 2-е заседание Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана.

Как сообщает Report, выступая на заседании, президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Уважаемые гости!

Еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

Очень рады Вас снова видеть в нашей стране. Вы совершаете государственный визит. Уверен, что результаты визита будут служить делу укрепления братских, дружественных отношений между нашими странами и народами.

Мы сегодня с Вами в узком кругу обсудили многие вопросы двустороннего взаимодействия. Наблюдается полная идентичность наших подходов как к вопросам развития двусторонних отношений, так и к вопросам, связанным с нашим участием в международных организациях, взаимной поддержки в рамках международных структур.

Мы сегодня будем проводить второе заседание Межгосударственного совета, заслушаем представителей соответствующих министерств о проделанной работе. В принципе работа по укреплению взаимодействия между нашими странами никогда не останавливалась. Соответствующие министерства, ведомства находятся в постоянном контакте, активно взаимодействуют и проводят регулярные консультации. Поэтому уверен, что сегодняшний визит будет тоже возможностью для министров обсудить актуальные вопросы нашего взаимодействия.

Мы сегодня с Вами уже обсудили вопросы перспектив сотрудничества в инвестиционной сфере, и, как я уже сказал, мы увеличиваем средства Азербайджано-кыргызского фонда развития, поскольку очень много заявок поступает от бизнесменов, которые хотят воспользоваться этой возможностью. Так что думаю, что это будет важным инструментом взаимодействия в инвестиционной сфере.

Также обсуждались вопросы энергетического сотрудничества. Тут огромный потенциал Кыргызстана и заинтересованность азербайджанских компаний для работы в сфере возобновляемой энергии. Сегодня эту тему также будем обсуждать.

Мы, конечно, рассчитываем на дальнейшее увеличение товарооборота между нашими странами. Перспективы для этого есть. Документы, которые будут сегодня подписаны, будут создавать хорошую базу для этого.

Конечно же, для того, чтобы наполнить еще большим содержанием нам наши связи, мы в будущем будем также активно сотрудничать в транспортной сфере. Потому что и в Кыргызстане и в Азербайджане осуществляются крупные инфраструктурные проекты в транспортной сфере, и объединение и координация наших действий исключительно важны для того, чтобы открывать новые коридоры и создавать новые транспортные артерии.

Я очень рад, что сегодня вместе с Вами мы будем участвовать в открытии памятника великому сыну кыргызского народа Чингизу Айтматову, который является еще одним свидетельством тесных братских отношений между нашими странами.

Так что еще раз добро пожаловать.

Х Х Х

Президент Садыр Жапаров сказал:

-Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович.

Уважаемые участники заседания.

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, за приглашение посетить братский Азербайджан с государственным визитом, а также за теплый прием, оказываемый мне и членам делегации Кыргызской Республики.

С большим удовольствием хочу присоединиться к Вашим теплым словам о кыргызско-азербайджанской дружбе. Я полностью с Вами согласен. Искренне рад еще раз встретиться с Вами на гостеприимной азербайджанской земле, поделиться с Вами мнением о дальнейшем развитии кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Уверен, что этот визит придаст большой импульс углублению отношений между двумя странами, а подписываемые сегодня документы будут способствовать расширению нашего сотрудничества.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, я согласен с Вами, что мы имеем широкие возможности для практического сотрудничества во всех сферах. Отношения между нашими братскими странами основаны на прочном фундаменте – это глубокие исторические и духовные связи между нашими народами. Мы придаем важное значение визиту как важному своевременному продолжению стратегического партнерства между Кыргызстаном и Азербайджаном. Кыргызстан готов к дальнейшему развитию межгосударственных отношений на высоком уровне и межправительственных, межрегиональных контактов по имеющимся и будущим механизмам сотрудничества. На встрече в узком формате мы уже обсудили многие важные вопросы нашего сотрудничества, отметили главные его направления, приоритеты и в рамках заседания межгосударственного совета продолжим обсуждение. Спасибо Вам большое.

Ильхам Алиев: Спасибо.