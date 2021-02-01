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Началось строительство физулинского международного аэропорта

Началось строительство физулинского международного аэропорта На освобожденной от оккупации территории Физулинского района уже начались работы по строительству международного аэропорта
Внутренняя политика
1 февраля 2021 г. 12:18
Началось строительство физулинского международного аэропорта
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На освобожденной от оккупации территории Физулинского района уже начались работы по строительству международного аэропорта.

Как сообщает командированный в Физули корреспондент Report Исмаил Насибли, в настоящее время продолжаются строительные работы на территории будущего аэропорта.

Отметим, что город Физули был полностью освобожден от оккупации 17 октября 2020 года. На освобожденной от оккупации территории района находятся 13 поселков и 24 села.

Напомним, что 14 января президент Ильхам Алиев заложил фундамент международного аэропорта Физули.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan starts construction of Fuzuli International Airport 
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzuli hava limanının tikintisi davam edir - FOTOLAR

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