Проходит последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана. Как сообщает Report, в повестку заседания, которое проходит под председательством Октая Асадова, включен 21 вопрос. Среди них вопросы "О воинской обязанности и военной службе", "О государственной службе", "О гражданстве Азербайджанской республики", "Об авиации", "Об обязательном страховании от случаев потери работоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", а также поправки в кодекс административных правонарушений, Трудовой кодекс и другие вопросы.

Помимо этого будут рассмотрены вопросы "О назначении Г.Л. Рзаевой судьей Верховного суда Азербайджанской республики", "О законопроекте Азербайджанской республики об утверждении шестого протокола к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы".

Также будет рассмотрен вопрос "Об утверждении обращения Милли Меджлиса Азербайджанской республики в связи с днем Солидарности азербайджанцев всего мира".