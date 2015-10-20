Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Началось последнее заседание IV созыва Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Огтая Асадова включено 34 вопроса.

Сначала планируется обсуждение законопроектов "О госбюджете Азербайджанской Республики на 2016 год", "О бюджете Государственного фонда социального развития Азербайджанской Республики на 2016 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2016 год" и "О пределе критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2016 год".

Кроме того, в повестку заседания включено утверждение подписанных Азербайджаном с несколькими странами соглашений, обсуждение сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной Палаты на 2016 год.

В то же время предусматривается внесение изменений в Налоговый, Гражданско-процессуальный, Миграционный, Уголовный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

В числе предстоящих обсуждению вопросов есть также внесение изменений в добавленный к закону "О муниципальных территориях и землях" "Список муниципалитетов Азербайджанской Республики", законы "О госпошлине", "О судах и судьях", "О передаче (экстрадиции) совершивших преступление лиц", "О приобретении информации", "О СМИ", "О Центральном банке Азербайджана", "О приватизации госимущества", "Об автомобильном транспорте" и др.

ММ также рассмотрит вопрос назначения судей в апелляционные суды Баку и Гянджи.

В конце будет обсужден законопроект "О приостановлении проверок в предпринимательстве". Этот законопроект включен в парламент по законодательной инициативе президента Ильхама Алиева.