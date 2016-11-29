Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Началось последнее в ноябре пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, заседание проходит под председательством Октая Асадова.

В повестку заседания включено 37 вопросов. Депутаты обсудят дополнения и изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс административных правонарушений, в том числе в законы "О физической культуре и спорте", "О лекарственных препаратах", "О коротком рабочем дне для госслужащих отдельных категорий", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением ордена "Труда", "О трансплантации человеческих органов и (или же) тканей", "О театре и театральной деятельности", "О судебно-правовом совете" и пр.