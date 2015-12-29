Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания под председательством спикера Огтая Асадова включены обсуждения по 28 вопросам.

На заседании сначала будет рассмотрено назначение заместителя председателя Счетной палаты и аудиторов. В то же время будет обсужден законопроект о внесении изменений в несколько законов.

Помимо этого, на заседании будут рассмотрены вопросы поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский и Трудовой кодексы, а также пройдут обсуждения законопроекта "О лицензиях и разрешениях".

В конце заседания предусмотрено принятие обращения в связи с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира.