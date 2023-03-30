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Началось посещение Мемориального комплекса геноцида в Губе

Началось посещение Мемориального комплекса геноцида в Губе Накануне 105-й годовщины геноцида азербайджанцев начался поток посетителей к Мемориальному комплексу геноцида в Губе.
Внутренняя политика
30 марта 2023 г. 15:08
Началось посещение Мемориального комплекса геноцида в Губе

Накануне 105-й годовщины геноцида азербайджанцев начался поток посетителей к Мемориальному комплексу геноцида в Губе.

Как сообщает Северное бюро Report, с самого утра мемориал посещают не только жители района, но и приезжие из окрестных районов.

Посетителей подробно информируют о геноциде, совершенном армянами.

Мемориальный комплекс геноцида в Губе возведен в память о десятках тысяч азербайджанцев, погибших в 1918 году в результате массовых убийств, совершенных большевистско-армянскими вооруженными отрядами на азербайджанских землях и открыт 18 сентября 2013 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQuba Soyqırımı Memorial Kompleksinə ziyarət başlayıb

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