Началось посещение Мемориального комплекса геноцида в Губе

Накануне 105-й годовщины геноцида азербайджанцев начался поток посетителей к Мемориальному комплексу геноцида в Губе.

Накануне 105-й годовщины геноцида азербайджанцев начался поток посетителей к Мемориальному комплексу геноцида в Губе.

Как сообщает Северное бюро Report, с самого утра мемориал посещают не только жители района, но и приезжие из окрестных районов.

Посетителей подробно информируют о геноциде, совершенном армянами.

Мемориальный комплекс геноцида в Губе возведен в память о десятках тысяч азербайджанцев, погибших в 1918 году в результате массовых убийств, совершенных большевистско-армянскими вооруженными отрядами на азербайджанских землях и открыт 18 сентября 2013 года при поддержке Фонда Гейдара Алиева.