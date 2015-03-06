​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании, проходящем под председательством спикера Октая Асадова, предусматривается обсуждение 17 вопросов.

Сначала будет выслушан ежегодный отчет омбудсмена за 2014 год. Затем предусматривается утверждение двух соглашений между правительствами Азербайджана и Королевства Норвегия, внесение изменений в Водный, Земельный, Уголовный кодексы и Кодекс административных правонарушений, решение об избрании руководства рабочих групп по межпарламентским связям ММ, а также законы "Об охоте", "О животном мире", "О свободе вероисповедания", "О лекарственных препаратах" и "О политических партиях".

Планируется также обсудить в первом чтении законопроект "Об обращении граждан".