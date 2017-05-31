Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

© Report

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Началось последнее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено 38 вопросов.

Обсудят законопроекты "Об исполнении государственного бюджета 2016 года Азербайджанской Республики", "О правилах этического поведения членов муниципалитета" (в третьем чтении), проекты поправок в законы "О дипломатической службе", "О прохождении службы в органах юстиции", "О правилах этического поведения госслужащих", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям", "О гражданстве", "О ветеранах", "О бюджетной системе", "О лицах публичного права".

Кроме того, рассмотрят изменения в Кодекс исполнения наказаний, Уголовный кодекс и Трудовой кодекс.