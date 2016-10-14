Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, заседание вступительным словом открыл председатель ММ Огтай Асадов.

В повестку дня вошли 28 вопросов. К ним относятся изменения к законам "О борьбе с коррупцией", "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов", "О социальной защите детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки", "Об образовании", "Об урегулировании проверок в предпринимательской сфере и защите интересов предпринимателей", "О государственном реестре недвижимого имущества", "О Центральном банке Азербайджана", "О государственном долге", "О государственной пошлине", "О бюджетной системе", "О местных (муниципальных) налогах и выплатах", "Об основах финансов муниципалитетов", "О государственной службе", "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики в связи с учреждением медали "За отвагу", "О дорожном движении", "О лекарственных препаратах" и к Гражданско-процессуальному кодексу, Трудовому кодексу, Кодексу об административных правонарушениях, Кодексу градостроения и строительства.