​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.
Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Ширалиева, включено обсуждение четырех вопросов.
На заседании предусматривается обсуждение законопроекта "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала".
Кроме того, предусматривается обсуждение законопроекта о поправках к Уголовному кодексу и законопроекта "Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их крупного размера, а также списка ядовитых веществ".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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