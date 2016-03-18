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    ​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    На заседании под председательством Октая Асадова обсудят четыре вопроса

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Ширалиева, включено обсуждение четырех вопросов.

    На заседании предусматривается обсуждение законопроекта "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала".

    Кроме того, предусматривается обсуждение законопроекта о поправках к Уголовному кодексу и законопроекта "Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их крупного размера, а также списка ядовитых веществ". 

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