​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Ширалиева, включено обсуждение четырех вопросов.

На заседании предусматривается обсуждение законопроекта "Об утверждении поправок к Конвенции "О физической защите ядерного материала".

Кроме того, предусматривается обсуждение законопроекта о поправках к Уголовному кодексу и законопроекта "Об утверждении списка сильнодействующих веществ и их крупного размера, а также списка ядовитых веществ".