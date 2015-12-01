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    ​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

    На заседании изберут заместителей председателей и членов комитетов

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса V созыва.

    Как сообщает Report, в повестку заседания, прошедшего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 19-ти вопросов.

    В первую очередь предусматривается внесение изменений в состав дисциплинарной и счетной комиссий Милли Меджлиса. В то же время планируется избрание заместителей председателей и членов комитетов.

    На сегодняшнем заседании также станет известен состав Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе. 

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