Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса V созыва.
Как сообщает Report, в повестку заседания, прошедшего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 19-ти вопросов.
В первую очередь предусматривается внесение изменений в состав дисциплинарной и счетной комиссий Милли Меджлиса. В то же время планируется избрание заместителей председателей и членов комитетов.
На сегодняшнем заседании также станет известен состав Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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