Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Началось пленарное заседание Милли Меджлиса V созыва.

Как сообщает Report, в повестку заседания, прошедшего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 19-ти вопросов.

В первую очередь предусматривается внесение изменений в состав дисциплинарной и счетной комиссий Милли Меджлиса. В то же время планируется избрание заместителей председателей и членов комитетов.

На сегодняшнем заседании также станет известен состав Комиссии по топонимии при Милли Меджлисе.