Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством Октая Асадова, включено обсуждение 9 вопросов.

На заседании будет утвержден состав Центральной избирательной комиссии. Помимо этого, будет заслушан доклад Счетной палаты.

Также будет утверждено соглашение "Об институциональном сотрудничестве в морском транспорте между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами", обсуждены законопроекты о внесении изменений в законы "О социальном страховании", "Об охране здоровья населения", "О психиатрической помощи", в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданско-процессуальный кодекс.