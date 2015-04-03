​Началось пленарное заседание Милли Меджлиса Азербайджана

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Началось очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса. Как сообщает Report, в повестку сессии, проходящей под председательством спикера Октая Асадова, включено обсуждение 24 вопросов.

На заседании будет также рассмотрен вопрос назначения членов Правления Центрального банка Азербайджана и переизбрания Этибара Набиева судьей Апелляционного суда.

Затем планируется обсуждение годового отчета национального координатора по борьбе с торговлей людьми. Ожидается, что отчет будет представлен заместителем министра внутренних дел, национальным координатором по борьбе с торговлей людьми Вилаятом Эйвазовым.

Предусматривается внесение изменений в законы "О судах и судьях", "О правах детей", "О статусе муниципалитетов", "О полиции", "О нотариате", "О государственной службе", "О Конституционном суде", "О государственной тайне", "Об общественном телерадиовещании", "О трудовой пенсии", "О государственном реестре населения Азербайджанской Республики", "О военной службе и военной должности", "Об антимонопольной деятельности", "О недобросовестной конкуренции", "О естественном монополии", "О месте жительства и регистрации по месту жительства". Предусматриваются также изменения в утвержденные законом №168-IIQ от 29 июня 2001 года Азербайджанской Республики "Правила о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана" и Избирательный кодекс.

Кроме того, на обсуждение в I чтении вынесут законопроект "О информационно-консультативной службе сельского хозяйства" и во II чтении - закон "О рекламе".