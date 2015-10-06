Началось пленарное заседание Милли Меджлиса

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Приступило к работе очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку заседания, проходящего под председательством спикера Октая Асадова, включено обсуждение 34 вопросов.

Предусматривается утверждение двусторонних соглашений, внесение изменений в Кодекс административных правонарушений, Уголовный кодекс и Кодекс исполнения наказаний, в ряд законопроектов, законы "О свободе вероисповедания", "О средствах массовой информации", "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц" и несколько экономических законов.

В повестку также включено внесение изменений в законопроекты "Об образовании", "О наркологической службе и контроле", "Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", "О дорожном движении", "О полиции", "О частной медицинской помощи", "О национальном архивном фонде", "Об общественном телерадиовещании", "О культуре".